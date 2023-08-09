نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يفتتح مهرجان العسل الدولي الـ 15 بالباحة

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افتتح معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، بحضور وكيل إمارة منطقة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري أمس, مهرجان العسل الدولي الخامس عشر، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وجمعية النحالين التعاونية بالباحة، وذلك بمقر الجمعية بمحافظة بلجرشي.

وتجول الحضور داخل المعرض، مستمعين إلى شرح من رئيس الجمعية رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الدكتور أحمد الخازم، الذي أوضح أن المهرجان يأتي بمشاركة حوالي 120 عارضاً من داخل المملكة وخارجها، يعرضون مختلف أنواع العسل، مثل السدر والسمرة والطلح والمجرى والصيف ، إلى جانب أركان الجهات الحكومية والهيئات والشركات، بالإضافة لأركان الأسر المنتجة والداعمين والرعاة، مبيناً أن المهرجان يتضمن مشاركات محلية ودولية من خلال المؤتمر الدولي السادس عشر لجمعية النحالين الآسيوية، يمثلون 40 دولة، ويشهد 50 ورقة علمية عن العسل وتربية النحل.

وأشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه الزراعة المهندس فهد الزهراني، إلى أن المهرجان يشارك فيه العديد من النحالين الحائزين على جوائز عالمية في جودة إنتاج العسل إذ تحرص الوزارة على دعم هؤلاء النحالين لضمان وجود تنمية مستدامة لهذا القطاع لما يمثله النحل من فوائد كبيرة سواء في إنتاج العسل أو في دورة المحوري في تلقيح النباتات الأخرى ، من خلال العديد من البرامج التنموية مثل برنامج “ريف” الذي يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، وزيادة الكفاءة والإنتاج وتحسين نمط الحياه ، وكذلك برنامج “العضوية” الذي يهدف إلى تعزيز استدامة الأنظمة الزراعية والبيئة وإنتاج الغذاء الصحي والمحافظة على الموارد الطبيعية ، وهذه البرامج تقدم دعم ماديا غير مسترد ، بالإضافة إلى البرامج الإرشادية والتثقيفية.

بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن إنتاج العسل بمنطقة الباحة, تلاه أوبريت بمشاركة الفنون الشعبية.

وفي ختام الحفل كرّم نائب وزير البيئة والمياه والزراعة الداعمين والرعاة والجهات المشاركة في المهرجان .