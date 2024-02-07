نائب وزير البيئة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع “المراجعين والمحاسبين” لتعزيز التعاون في مجال التدريب ورفع كفاءة الأداء المالي

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شهد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين؛ بهدف التعاون في مجالات التدريب والتعليم، والعمل على مواءمة برنامج الرؤية في التحول المحاسبي من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق، إلى جانب تنمية الشراكات المجتمعية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقّع المذكرة عن الوزارة وكيل الخدمات المشتركة محمد بن علي الزبيدي، فيما وقّعها عن الهيئة الرئيس التنفيذي الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس.

وتهدف المذكرة التي وقّعت بمقر الوزارة اليوم، إلى التعاون في مجالات التدريب، والبحث، والترجمة، الدراسات والاستشارات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف في مجال تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية بالوزارة، من خلال تنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة في المحاسبة والمراجعة وفروعها؛ لتزويد موظفيها بالمعارف والمهارات اللازمة، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والملتقيات ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.

ووفقًا للمذكرة، يعمل الطرفان على رفع كفاءة الأداء المالي، وتوفير بيئة عمل مالية مثالية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات والدورات المهنية المتخصصة، وتأهيل وتطوير منسوبي الوزارة على برامج العمل المحاسبي، إلى جانب العمل على تحسين مزاولة مهنة المحاسبة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها؛ تعزيزًا لمشاركتها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.

مما يُذكر أن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، هي الجهة المناط بها الإشراف على مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، حيث تعمل على تشجيع ممارستها ودعمها، لتقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية؛ لزيادة الثقة والشفافية في القوائم المالية، وحماية المستثمرين ومستخدمي القوائم المالية لها.