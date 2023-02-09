نائب وزير “البيئة” يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومركز “وقاء”

المناطق_متابعات

شهد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي بمقر الوزارة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، حول تنفيذ آلية تشغيل فروع المركز مع فروع الوزارة.

وقّع المذكرة عن الوزارة وكيل خدمات المستفيدين وشؤون الفروع المهندس غانم الجذعان، وعن مركز “وقاء” الرئيس التنفيذي المهندس أيمن الغامدي.

وتهدف المذكرة إلى رفع مستوى التنسيق والتكامل في تنفيذ وتسريع أعمال الوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، وحوكمة المسؤوليات والمهام والإجراءات التنظيمية؛ وفق خطة زمنية مفصّلة، بالإضافة إلى توفير ممكّنات العمل لمركز (وقاء) من قِبل فروع الوزارة، وتشكيل فريق عمل يقوم بوضع خطة تنفيذية للإشراف على التزام الطرفين بتنفيذ بنودها.