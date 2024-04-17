نائب وزير “البيئة” يقف على جاهزية الوزارة وخططها التشغيلية لحج هذا العام

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أكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، على تسخير الجهود والإمكانيات لتقديم أعلى معايير الجودة والكفاءة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير كل ما يسهم في تهيئة بيئة مثالية بالمشاعر المقدّسة؛ إيمانًا بالدور الريادي الذي تقوم به المملكة لتحقيق حجٍ آمن لضيوف الرحمن.

جاء ذلك خلال اجتماع معاليه مع فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، لمناقشة استعدادات وخطط الوزارة التشغيلية لموسم الحج هذا العام 1445هـ، والتأكد من جاهزية الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى استعراض أعمال وإنجازات الفرع خلال العام الحالي، والجهود المبذولة لخدمة المستفيدين.

ونوّه المهندس المشيطي بسعي الوزارة لتذليل كافة التحديات التي تواجه تقديم الخدمات البيطرية، والمحجرية، وأسواق النفع العام، والمسالخ، وأهمية الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم بهِ الوزارة ومنظومتها، وسعيها للعمل على توفير كافة الخدمات لجميع قطاعاتها، بما يلامس احتياجات ضيوف الرحمن وقاصدي المشاعر المقدسة، مثمنًا جهود القائمين على الفرع، وتفانيهم في العمل؛ لرفع كفاءة الخدمات المقدّمة.

واستعرض معاليه خلال الاجتماع، حالة سدود منطقة مكة المكرمة، وسدود الحماية بمحافظة جدة، من خلال مناقشة أبرز تحدياتها، ومدى جاهزيتها لمواجهة الحالات المطرية وفقًا لخطط الطوارئ المتبعة، بالإضافة إلى التأكد من كفاءة وسلامة أدائها، كما وقف معاليه ميدانيًا على سد “مثوب 2″، وسد “أم الخير” بمحافظة جدة، وذلك في إطار الزيارات المنتظمة لمتابعة المشاريع الوزارية بالمنطقة، والوقوف على سير العمل بها، ومعاينتها ميدانيًا؛ لاستعراض مكوناتها، وتذليل أي معوقات أو صعوبات قد تواجه استعداداتها لموسم الأمطار.