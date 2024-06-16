نائب وزير “البيئة” يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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رفع معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة حلو ل عيد الأضحى المبارك.

ودعا معاليه المولى عز وجل، أن يحفظ القيادة الرشيدة-أيدها الله-ويوفقها لخدمة حجاج بيت الله الحرام من كل أنحاء العالم، وأن يديم على بلادنا نِعم الأمن والرخاء والاستقرار، وأن تعود هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.