نائب وزير ” البيئة ” يُهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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رفع معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- والشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال.

وسأل معاليه المولى -عزَّ وجل- أن يحفظ القيادة الرشيدة -أيدها الله- وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها ورخاءها واستقرارها، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والازدهار.