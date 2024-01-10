نائب وزير الحج والعمرة يزور جناح وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بمحافظة جدة

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زار معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، اليوم، جناح وزارة الداخلية في “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة” المقام بمحافظة جدة خلال الفترة من 26 – 29 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 8 – 11 يناير 2024 م.

واطلع معاليه على المهام والخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية لضيوف الرحمن وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود عبر منصة سواهر، ومنصة بصير، لرفع مستوى الدقة في رصد الظواهر الأمنية في الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة، وقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة “أبشر”، ومبادرة “طريق مكة” إحدى مبادرات الوزارة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، والخدمات الأمنية والإنسانية من خلال رقم الطوارئ الموحد (911).

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة” بهدف التعريف بمهامها والخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، واستعراض مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.