نائب وزير الخارجية يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير دولة الكويت المعيّن لدى المملكة

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نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة الكويت المعيّن لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح.

وتسلّم نائب وزير الخارجية خلال الاستقبال، نسخةً من أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده لدى المملكة، تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

ونقل معاليه تمنيات سمو وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.