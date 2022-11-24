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نائب وزير الخارجية يجتمع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 24 نوفمبر 2022 - 7:14 مساءً

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اجتمع معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، مع معالي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة سهى ناشد جندي، والوفد المرافق لها.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع، أوجه التعاون المشترك، وسبل دعم وتعزيز العمل الثنائي، بالإضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 24 نوفمبر 2022 - 7:14 مساءً
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Waleed

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