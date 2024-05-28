نائب وزير الخارجية يحضر حفل الاستقبال بمناسبة الذكرى السنوية ليوم إفريقيا

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حضر معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أمس، حفل الاستقبال بمناسبة الذكرى السنوية ليوم إفريقيا، والذي أقيم في قصر الثقافة في حي السفارات.

واستقبل معاليه لدى وصول قصر الثقافة، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة السيد ضياء الدين بامخرمة، وسفير جمهورية الكاميرون رئيس المجموعة الإفريقية السيد إياد تيجاني.

وأكد معاليه خلال كلمته التي ألقاها أثناء الحفل، على أن المملكة تجمعها بدول القارة الإفريقية ومنظماتها علاقات تاريخية على مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية.

وشدد معاليه على عزم المملكة على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الأفريقية، وتنمية مجالات التجارة والتكامل، وتعزيز التشاور والتنسيق والدعم المتبادل في المنظمات الدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما حضر الحفل عددٍ من سفراء الدول المعتمدين لدى المملكة.