نائب وزير الخارجية يشارك في منتدى داكار

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نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في أعمال الدورة التاسعة لمنتدى داكار الدولي حول السلام والأمن المقام في جمهورية السنغال.

وتعقد النسخة التاسعة من المنتدى تحت عنوان “إفريقيا والإمكانات والحلول في مواجهة التحديات الأمنية وعدم الاستقرار المؤسسي، كما يهدف المنتدى لاستكشاف حلول مبتكرة لتعزيز الاستقرار في القارة الأفريقية.

حضر إلى جانب معالي نائب وزير الخارجية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال سعد بن عبدالله النفيعي.