نائب وزير الخارجية يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني

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التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، معالي رئيس أركان الجيش بجمهورية باكستان الإسلامية الفريق أول عاصم منير، وذلك خلال زيارته الرسمية للعاصمة إسلام آباد.

وأقام معالي رئيس أركان الجيش الباكستاني، مأدبة عشاء على شرف معالي نائب وزير الخارجية والوفد المرافق له، حيث استعرض الجانبان العلاقات الأخوية المتينة وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.