نائب وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية كوستاريكا ويعقدان جولة المشاورات السياسية الأولى

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التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، اليوم، في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه، نائب وزير خارجية جمهورية كوستاريكا السفير الخاندرو سولانو اورتيز.

وعقدت جولة المشاورات السياسية الأولى بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية كوستاريكا.

وبحث الجانبان خلال الجولة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر جولة المشاورات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البيرو والغير مقيم لدى جمهورية كوستاريكا الدكتور حسن بن محمد الأنصاري.