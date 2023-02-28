نائب وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية جمهورية أذربيجان ويعقدان جولة المشاورات السياسية الثانية

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التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر وزارة خارجية جمهورية أذربيجان، اليوم، معالي نائب وزير خارجية جمهورية أذربيجان السيد فارز رضاييف.

وجرى خلال الاستقبال، عقد جولة المشاورات السياسية الثانية بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية أذربيجان، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تكثيف العمل والتنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر جولة المشاورات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير، وسفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف.