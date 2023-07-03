نائب وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط

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التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في العاصمة البريطانية لندن، اليوم، معالي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية اللورد طارق أحمد، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن منصور بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية في وزارة الخارجية.