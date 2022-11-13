نائب وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية في جمهورية بنغلاديش

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عقد معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود في العاصمة البنغلاديشية دكا، اليوم؛ جلسة مباحثات رسمية مع معالي وزير الداخلية في جمهورية بنغلاديش الشعبية محمد أسد الزمان خان كمال.

وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين.

وشهدت الجلسة التوقيع على اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، كما جرى التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية.

حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان، والوفد المرافق لمعالي نائب الوزير، وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية البنغلاديشية.