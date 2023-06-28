نائب وزير الدفاع يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

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رفع صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائب وزير الدفاع، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية -أيده الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ودعا سموه المولى العزيز القدير في هذه المناسبة السعيدة أن يفيض على قيادتنا الحكيمة وبلادنا وشعبنا الكريم، الخير والسعادة والمسرات وأن يعيدها على الأمتين العربية والإسلامية وهم ينعمون بوافر الأمن والسلام والبركات.

كما هنّأ سموه كافة منسوبي وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يكون معينًا ونصيرًا لجنودنا الأبطال المرابطين على كل حدٍ من حدود هذا الوطن المعطاء، وأن يسكن شهداءنا الأبرار مسكن الصدّيقين والأخيار.