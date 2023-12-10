نائب وزير الرياضة يتوج الفائزين في منافسات كرة الطائرة الشاطئية

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توّج معالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر القاضي، الفائزين بمنافسات كرة الطائرة الشاطئية التي اختتمت منافساتها مساء السبت، في منطقة المشجعين بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد أحلام العمري.

وأحرز الميدالية الذهبية لمنافسات الرجال الثنائي حسن العبدالباقي, وقصي العبدالباقي, فيما نال الفضية الثنائي زيد باصهيب, وسعد العلياني وأحرز الميدالية البرونزية الثنائي يوسف الداؤود, وعبدالله الخلف.

وفي منافسات السيدات، ظفر الثنائي سفيتلانا إيفانوفا, وفرانسلي كرسبم ذهبية كرة الطائرة الشاطئية للسيدات، وحصل الثنائي رها محرق, ورجاء شطح الميدالية الفضية فيما نال الميدالية البرونزية الثنائي تيودورا تيبافاك, وماورا بومبليني.