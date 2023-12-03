نائب وزير الرياضة يتوّج الصربي مدجيدوفيتش بلقب بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس

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توّج معالي نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، مساء السبت، الصربي حمد مدجيدوفيتش بلقب بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس تحت 21 عاماً، والمقدمة من نيوم، والتي نظمتها وزارة الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للتنس.

وحصد مدجيدوفيتش لقب البطولة التي أقيمت بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بعد فوزه على الفرنسي آرثر فيلس “المصنف الـ36” عالمياً؛ بواقع ثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، محافظاً بها على سجله خالياً من الخسائر، كما نال جائزة ماليه بمبلغ 514 ألف دولار.

وقال مدجيدوفيتش بعد نهاية اللقاء: “سعيد بالحصول على هذا اللقب، الذي سيعزّز من إمكاناتي خلال العام الجديد، لا سيما أنه أمام آرثر فيلس المصنف ضمن أفضل 40 لاعباً عالمياً، بعد أن واجهت صعوبة شديدة بعد المجموعة الأولى”.

وشهدت البطولة مشاركة ثمانية لاعبين على مجموعتين؛ إذ ضمت المجموعة “الخضراء” كلاً من: الفرنسي آرثر فيلس، والسويسري دومينيك ستريكر، والإيطالي فلافيو كوبولي ومواطنه لوكا ناردي، فيما تكونت المجموعة “الحمراء” من الصربي حمد مدجيدوفيتش، والفرنسي لوكا فان آش، والأردني عبدالله شلباية، والأمريكي أليكس ميكيلسن.

يُذكر أن النسخ الماضية من بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس، أقيمت في مدينة ميلانو الإيطالية، حيث توّج الكوري الجنوبي هيون تشونغ بلقب عام 2017، تلاه اليوناني ستيفانونس تستسيباس عام 2018، ومن ثم الإيطالي يانيك سينر عام 2019، فيما نال الإسباني كارلوس ألكاراز “المصنف الثاني عالمياً” لقب عام 2021م، وكانت بطولة عام 2022 من نصيب الأمريكي براندن ناكاشيما.