نائب وزير الصحة: المملكة تعـد سوقاً جاذباً للمستثمرين لمكانتها الاقتصادية

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عد معالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز الرميح، المملكة سوقا جاذبا للمستثمرين، وذلك لما تمتاز به من مكانه اقتصادية، مشيرا إلى أن القطاع الصحي يشكل أحد أبرز المجالات الزاخرة بالفرص الواعدة للشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف المهندس الرميح خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت ” أمس الأحد، أن شراكة القطاع الخاص تساعد في رسم الدور المستقبلي للقطاع في الاقتصاد السعودي، وتعزيز قدرته وتحقيق تنميته واستدامته في الخدمات الصحية المقدمة.

وأشار معاليه إلى أن رحلة التحول في القطاع الصحي أظهرت عدداً من الفرص الاستثمارية الداعمة للأهداف والركائز الأساسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، منها الاستثمارية في خدمات الرعاية الصحية، والمجمعات الطبية العامة أو المتخصصة، والرعاية الطبية

المنزلية، والرعاية عن بعد والطب الاتصالي، وإعادة التأهيل والتحول الرقمي والرعاية الطبية العاجلة والنقل الإسعافي، وسلسلة توريد الخدمات اللوجستية، وتوطين تصنيع الأدوية، والرعاية الطبية الحرجة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية في الخدمات المساندة المشتملة على صيانة المنشآت، وخدمات التموين، وخدمة تقنية المعلومات الصحية وغيرها.