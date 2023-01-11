نائب وزير الصناعة: المملكة عملت على تطوير قطاع التعدين واستقطاب المستثمرين

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أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، أن المملكة لديها رؤية لإحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين بمتابعة مستمرة من سموِّ وليِّ العهد – حفظه الله-، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتطوير إستراتيجية وفق أطر معيارية ودولية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان : “تحويل الرؤى إلى واقع ملموس من خلال إنشاء خارطة طريق للتنمية المعدنية في المنطقة” ضمن جلسات مؤتمر التعدين الدولي 2023 المنعقد اليوم بقاعة الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض.

وأوضح معاليه بأنه هناك عوامل تؤثر على استقطاب المستثمرين؛ وهي استقرار السياسات ، ووجود مساحات جيولوجية ، وربحية العمليات، بالإضافة إلى وفرة البِنية التحتية .

من جانبه،أفاد مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد السقَّاف – خلال مشاركته بالجلسة- أن قطاع التعدين يحتاج إلى التوسع في الاستثمار وتنمية القدرات والموهبة والكفاءات التي تختص بهذا المجال.

وتحدث السقاف عن دور المؤسسات التعليمية؛ مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في تخريج طاقات تخدم قطاع النفط والغاز، منوهاً بأن الجامعة وَقَّعَت اليوم عدداً من مذكرات التفاهم الرامية لإيجاد درجة جامعية متكاملة لعلوم التعدين والهندسة.

وأشار إلى أن الجامعة حصلت على الترتيب الـ 18 عالمياً في التعدين، مبيناً أن الجامعة أوجدت برامج تُمكِّن القطاع من الازدهار، وأن يُصبح قطاعاً رئيسياً بالمملكة.

كما تطرقت الجلسة إلى القيود التي يواجهها المستثمر في تطوير وتنقيب المناجم من خلال تعزيز العلاقة بين المجتمع والحكومة والشركات لتطويرها وطرق التعدين والتنقيب بأفضل مهارات ممكنة.