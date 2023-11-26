نائب وزير الصناعة لشؤون التعدين يزور “مدارس التميز” و”المعهد التقني للتعدين” بالحدود الشمالية

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زار معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر مدرسة التميز العلمي -بنات- في مدينة عرعر، والمعهد التقني للتعدين.

والتقى معاليه خلال زيارته لمدارس التميز, الهيئة التعليمية، وعدداً من الطالبات، كما استمع لشرح عن المعامل التدريبية والمختبرات، ومدى استفادة الطالبات من التقنيات المستخدمة فيها، وأثر ذلك على المستوى التعليمي، واطلع على عرض تعريفي عن مبادرة مدارس التميز العلمي، التي تنفذها شركة التعدين العربية السعودية “معادن” بالشراكة مع وزارة التعليم في مدينتي طريف وعرعر.

كما زار المعهد السعودي التقني للتعدين في مدينة عرعر، واطلع على البرامج التدريبية التي ينفذها المعهد الذي شهد تخريج أكثر من 793 متدرباً مؤهلاً في مجال التعدين في عددٍ من التخصصات النوعية، بما في ذلك التعدين تحت سطح الأرض، والتعدين فوق سطح الأرض، وعمليات التعدين والصيانة الميكانيكية، والصيانة الكهربائية.

ويؤدي خريجو المعهد دورًا رئيسيًا في تعزيز القدرات الوطنية في ثلاثة عشر منجماً ومصنعاً بالمملكة، كما يسهم في تطوير المدن الصناعية مثل وعد الشمال ورأس الخير.