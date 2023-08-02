نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين يلتقي عدداً من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الباكستانية

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أجرى معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر عدداً من اللقاءات مع وزراء ومسؤولين في الحكومة الباكستانية، بحضور رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله الشمراني، وسفير خادم الحرمين الشريفين في باكستان نواف بن سعيد المالكي، وذلك خلال مشاركته في القمة الباكستانية للاستثمار المعدني.

والتقى معاليه خلال القمة بمعالي الوزير الفيدرالي لوزارة الطاقة المهندس خرم دستغير خان ومعالي وزير الدولة لشؤون البترول عضو مجلس الشيوخ الباكستاني الدكتور مصدق ملك ، ومعالي الوزير الفيدرالي لوزارة الصناعات سيد مرتضى محمود ومعالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيد صادق سنجراني، ومعالي قائد الجيش الباكستاني الفريق أول عاصم منير.

وجرى خلال اللقاءات تأكيد أهمية العلاقات التاريخية التي تربط بين المملكة وجمهورية باكستان، وبحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الصديقين في المجال التعديني، وسبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة بما يحقق الرؤى والمصالح والمشتركة بين الجانبين، وبحث التعاون بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات المتبادلة بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين.