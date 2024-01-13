نائب وزير الصناعة: يجب تشكيل سلسلة إمداد عالمية مستدامة للمعادن

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أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه، على أهمية تشكيل سلسلة إمداد للمعادن تراعي الاستدامة وتسهم في تحقيق القيمة العالمية من استخلاص المعادن، خاصةً في المناطق التي تمتلك موارد معدنية هائلة يحتاجها العالم وتستثمر بشكل عادل في جميع مراحل سلسلة الإمداد لضمان المشاركة العادلة واستقرار سلاسل الإمداد على المدى المتوسط والبعيد.

وأوضح معاليه، خلال مشاركته في جلسة بعنوان “نهج شامل لأصحاب المصلحة المتعددين: تسريع إمداد المعادن بطريقة مسؤولة”، ضمن جلسات اليوم الثاني لمؤتمر التعدين الدولي، أن المملكة هي المكان الأنسب لبناء سلسلة إمداد عالمية مستدامة للمعادن، حيث تمتلك المملكة موقعاً متوسطاً بالنسبة للعالم وتغطي أغلب اقتصادات المناجم للمستخدمين، ولديها موانئ مترابطة في الشرق والغرب، مما يوفر المرونة ويواجه أي تدخلات غير متوقعة.

وبيّن أن سلسة إمداد المعادن، تشمل أعمال المناجم ومنتجي المعادن، والمستخدمين، والشركات المتوسطة التي تربط كلا الجانبين، مع التأكيد على أهمية الجانب الإنساني فيها مع تطوير الكوادر البشرية خاصة في مناطق أعمال المنجم الأولية، الذي يتطلب صنع سلسلة الاستدامة والمرونة، لافتاً النظر إلى أن استخلاص المعادن عملية تقودها توفر مصادر الطاقة بشتى صورها، وستكون الطاقة صديقة للبيئة ونظيفة.