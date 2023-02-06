نائب وزير الصناعة يفتتح جناح المملكة المشارك في معرض مؤتمر التعدين الأفريقي “إندابا”

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افتتح معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، جناح المملكة المشارك في فعاليات مؤتمر التعدين الأفريقي “إندابا” 2023 تحت مظلة استثمر في السعودية، الذي تستضيفه جنوب أفريقيا تحت شعار “إطلاق العنان لاستثمارات التعدين الأفريقية: الاستقرار والأمن والإمداد”، في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات، خلال الفترة من 6 – 9 فبراير 2023.

وتتضمن مشاركة الوفد السعودي في المعرض الذي يستمر 4 أيام ممثلين من وزارة الاستثمار، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.

ويعرض الجناح السعودي جهود المملكة المستمرة للنهوض بقطاع التعدين من خلال تسهيل عملية الوصول إلى البيانات الجيولوجية، والتحديثات التي أجريت على الأنظمة والتشريعات لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات وبناء أسس للاستدامة وتطوير قطاع تعدين قائم على سلاسل القيمة المتكاملة.

وتعد مشاركة المملكة في فعاليات مؤتمر التعدين الأفريقي “إندابا”، عاملاً مهمًا لإبراز جهودها في تطوير قطاع التعدين، حيث عملت على تعديل أنظمة وتشريعات القطاع لتوفير بيئة واضحة وشفافة ومُيسرة للمستثمرين فيه، وتوفير الحوافز المالية للاستفادة من الثروة المعدنية للمملكة، وتهدف إلى زيادة الإسهام في النمو والتنوع الاقتصادي وخلق وظائف عالية القيمة والانتقال إلى الطاقة النظيفة.