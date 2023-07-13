نائب وزير الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية يزور جمعية “همّة”

المناطق_الرياض

زار معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي جمعية التنمية البشرية “همّة”، التقى خلالها برئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وتأتي هذه الزيارة تحت إطار دعم واهتمام الوزارة بدور الجمعيات في تطوير وتنمية المجتمع بكل فئاته.

وتجوَّل “الغانمي” على مرافق وأقسام الجمعية، واطلع على آلية سير العمل، وأبرز البرامج والمنجزات والخدمات التي تقدمها الجمعية, كما شاهد فيلمًا يحكي عن قصص نجاح مجموعة من شباب وشابات الوطن المستفيدين من برامج الجمعية التنموية.

وناقش معالي النائب لقطاع التنمية الاجتماعية مع فريق العمل أبرز المبادرات والشراكات الحالية والمستقبلية, حيث جرى خلال الزيارة إطلاق مبادرة “بوصلة خريج”, برعاية من بنك الجزيرة التي تستهدف تهيئة 100 شاب وشابة من الأيتام للدخول في سوق العمل، ومبادرة “تأهيل الشباب للعمل الحر في مجال التصميم” برعاية من مؤسسة محمد بن عبدالعزيز الجميح الأهلية.

وأشاد “الغانمي” في نهاية الزيارة بالمبادرات والبرامج المتميزة التي تقدمها جمعية “همة”, مُقدمًا شكره وتقديره للقائمين كافة على دورهم الرائد في دعم الشباب وتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم وإثراء خبراتهم, مؤكدًا أن هذه الجهود ستسهم في تعزيز دور الجمعيات في المشاركة في خطط التنمية الاقتصادية بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

حضر الزيارة وكيل الوزارة لتنمية المجتمع الأستاذ أحمد بن صالح الماجد وعدد من المسؤولين.