نائب وزير الموارد البشرية للعمل يرعى حفل غرفة الرياض لتكريم المنشآت المشاركة في توطين الوظائف

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رعى معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين الحفل الذي أقامته غرفة الرياض بمقرها الرئيس لتكريم المنشآت التي شاركت في توطين الوظائف وتوفير فرص العمل لأبناء الوطن، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ محمد بن عبدالله المرشد، ومسؤولي الغرفة، وعدد من ممثلي ومسؤولي المنشآت والشركات والمؤسسات الأهلية.

وقدَّم الدكتور أبوثنين – خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة- شكرَه وتقديرَه للجهود التكاملية المبذولة من قبل غرفة الرياض والمنشآت التي شاركت في توطين الوظائف وتمكين المواطنين والمواطنات من المشاركة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن قرارات التوطين للقطاعات والأنشطة والمهن أسهمت في ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى رقم قياسي يتخطى 2 مليون سعودي وسعودية، وارتفاع معدل مشاركة المرأة الاقتصادية.

ويأتي تنظيم هذا الحفل تكريماً للمنشآت التي شاركت في توطين الوظائف لديها؛ لتوفير فرص العمل لأبناء الوطن، بالتعاون مع غرفة الرياض، انطلاقا من دورها في توفير الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة لمنشآت القطاع الخاص والمكمل لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – التي تسعى من خلال تشريعاتها وبرامجها ومبادراتها واتفاقياتها مع عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص- إلى زيادة نسب التوطين في مختلف القطاعات بالتعاون مع جميع الشركاء.