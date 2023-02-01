نائب وزير الموارد البشرية يرعى افتتاح “ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023”

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نيابة عن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، رعى نائب وزير الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية معالي الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، افتتاح “ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023” وانطلاق فعالياته في فندق الرياض إنتر كونتننتال، اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 بحضور ومشاركة عدد كبير من المختصين والمسؤولين ومدراء القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات ورؤساء الهيئات والمنظمات المحلية وأكاديميين ومختصين في برامج المسؤولية الاجتماعية ورؤساء ومدراء الجمعيات الأهلية ورؤساء لجان الغرف التجارية للمسؤولية الاجتماعية ورؤساء ومدراء أقسام المسؤولية الاجتماعية في الشركات والمؤسسات.

بدئ الحفل بالسلام الملكي ثم آيات من القرآن الكريم،ثم ألقى الأستاذ عبدالله بن سليمان المهنا الرئيس التنفيذي لجمعية المسؤولية المجتمعية كلمة الافتتاح، رحب فيها بالحضور والمشاركين ورفع شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ولمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومعالي نائبه، وعرج على جدول الملتقى وأبرز برامجه وفعالياته.

بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن تاريخ ومسيرة وإنجاز وأهداف جمعية المسؤولية المجتمعية، ثم ألقى الأستاذ سعود السبيعي رئيس مجلس إدارة الجمعية كلمة ضافية أوضح فيها أهمية العمل المجتمعي وسعي الجمعية لتجسير الفجوة بين القطاعات الثلاثة الحكومي والخاص وغير الربحي في مجال المسؤولية الاجتماعية، وصولا لتحقيق التنمية المستدامة في المسؤولية الاجتماعية، وتأصيل العمل المجتمعي بإطار وأبحاث ودراسات علمية، إضافة لنشر الوعي العام حول قضايا المسؤولية المجتمعية ورصد تجارب المسؤولية المجتمعية لدى الجهات ذات العلاقة.