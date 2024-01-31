نائب وزير “الموارد البشرية” يلتقي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان

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التقى معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين, بمقر الوزارة بالرياض اليوم, معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور هشام بن عبدالرحمن آل الشيخ.

وجرى خلال اللقاء استعراض محاور الشراكة بين الجانبين والاتفاق على تنمية حقوق الإنسان في المجالات التي تُعنى بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنها تعزيز حماية حقوق العاملين والعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والعنف الأسري وتعزيز حقوق كبار السن والأسرة والطفل والأشخاص ذوي الاعاقة، وآلية تعزيز حقوق هذه الفئات من المجتمع، ومناقشة الخطة الشاملة لتطوير آليات العمل المشترك بين الجهتين في إطار متابعة الأوضاع الإنسانية للمستفيدين من خدمات الوزارة الاجتماعية، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة باختصاصات كل جهة، وطرق معالجة الشكاوى.

وأكَّد معالي الدكتور عبدالله أبوثنين، على أن حفظ حقوق الإنسان وحمايته من أولويات القيادة الرشيدة -حفظها الله- مشيرًا أن جهود الوزارة وبالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان أسهمت بشكل كبير في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والعنف الأسري، وتعزيز حقوق الفئات المجتمعية التي تدعمها الوزارة، وحماية حقوق العاملين في سوق العمل.