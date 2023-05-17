نائب وزير النقل والخدمات اللوجستيه لشؤون الطرق يتفقد عدداً من طرق المملكة

المناطق_واس

تفقد معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، عددًا من طرق المملكة؛ بهدف التأكد من جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن.

واطلع معاليه على عدد من مشاريع الطرق منها طريق الرياض الطائف السريع، ومشاريع الطرق في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومنطقة المدينة المنورة والطرق المؤدية إليهما.

ووجه معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق بتكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

يذكر أن قطاع الطرق يُعد من أهم القطاعات الحيوية والممكنة لخدمة ضيوف الرحمن، خاصةً وأن المملكة تتمتع بشبكة طرق تعد من خلالها الأولى عالمياً في مؤشر الترابط، كما أسهمت هذه الشبكة في ربط كافة المشاعر المقدسة، وتوفير طرق ذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.