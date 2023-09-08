نائب ومساعد سمو وزير الثقافة يلتقيان وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة بمالطا

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التقى معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز ومعالي مساعد وزير الثقافة الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق – أمس – بمكتب سمو وزير الثقافة بحي جاكس في الدرعية معالي وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة بجمهورية مالطا الدكتور أيان بورج، وذلك خلال زيارة معاليه للمملكة.

واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحديداً فيما يتعلق بالمجال الثقافي، وبحث سُبل تعزيز التعاون الثقافي الثنائي بين البلدين الصديقين.

وأعرب الدكتور بورج عن سعادته بهذه الاستضافة ولقائه بالمسؤولين في وزارة الثقافة.

حضر اللقاء وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان.