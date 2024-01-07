نابولي يسقط أمام تورينو بثلاثية في الدوري الإيطالي

المناطق_وكالات

سقط فريق نابولي أمام مضيفه تورينو بنتيجة صفر / 3 مساء، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي.

سجل أنتونيو سانابريا ونيكولا فلاسيتش وأليساندرو بونجيورنو الأهداف الثلاثة في الدقائق 43 و52 و66.

وأكمل نابولي حامل اللقب في الموسم الماضي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه باسكوالي ماتزوكي في الدقيقة 50.

قفز تورينو للمركز العاشر برصيد 27 نقطة بينما تجمد رصيد نابولي عند 28 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى، عاد لاتسيو بفوز ثمين من خارج ملعبه بالتغلب على أودينيزي بنتيجة 2 / 1.

تقدم لوكا بيليجريني بهدف مبكر للضيوف في الدقيقة 12، وأدرك والاس سوزا التعادل لفريق أودينيزي في الدقيقة 59.

وسجل ماتياس فيتشينو هدف الفوز للاتسيو في الدقيقة 76.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس بينما يقبع أودينيزي في المركز السادس عشر بعدما تجمد رصيده عند 17 نقطة.

وكانت مباريات اليوم الأحد انطلقت بفوز ميلان خارج ملعبه أمام إمبولي بثلاثة أهداف دون رد.