ناتشو يقترب من القادسية ويبتعد عن نادي الاتحاد

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أصبح نادي القادسية قريبًا للغاية من ضم المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024، بعد أن توقفت اتصالات الاتحاد مع لاعب ريال مدريد خلال الأيام الماضية.

وطبقًا لما ذكرته شبكة “relevo” الإسبانية، فإن الاتحاد فقد قوته في المفاوضات؛ لعدم معرفته بميزانيته المخصصة للتعاقدات الأجنبية هذا الصيف، بعكس القادسية، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي، والمملوك لشركة أرامكو السعودية؛ إذ أن لديه ميزانية مُحددة، يستطيع من خلالها ضم لاعبين عالميين.

وينتهي عقد ناتشو مع ريال مدريد يوم 30 يونيو الجاري، وخلال مسيرته مع “الميرينغي”، خاض المدافع المخضرم 364 مباراة عبر كل المسابقات، أحرز خلالها 16 هدفًا مع تقديم 10 تمريرات حاسمة.

وفي موسمه الأخير مع نادي ريال مدريد، حصد ناتشو ثلاثة ألقاب بدأها حينما توج بكأس السوبر الإسباني، ثم الفوز بلقب الدوري الإسباني، قبل أن يحقق حلم طفولته وهو رفع كأس دوري أبطال أوروبا فوق تمثال ساحة سيبيليس في مدريد.

ويملك ناتشو 26 مباراة دولية في مسيرته المنتخب الإسباني، أحرز خلالها هدفًا وحيدًا، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 3 مليون يورو، استنادًا إلى بيانات موقع “ترانسفير ماركت” العالمي.

ويخوض اللاعب صاحب الـ34 عامًا حاليًا برفقة المنتخب الإسباني منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024″، والتي انطلقت في ألمانيا يوم 14 يونيو الجاري.