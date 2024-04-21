ناجتس يواصل تفوقه على ليكرز ويتقدم بالأدوار الإقصائية

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سجل نيكولا يوكيتش 32 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة ليستهل دنفر ناجتس حملة الدفاع عن لقبه في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بالفوز على ضيفه لوس انجليس ليكرز 114-103 في المباراة الأولى من الجولة الأولى للأدوار الإقصائية الليلة الماضية.

وأحرز جمال موراي 22 نقطة وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه ليساعد دنفر في تحقيق فوزه التاسع على التوالي على لوس انجليس والخامس على التوالي في الأدوار الإقصائية وفقا لـ “الرياض”.

وأضاف مايكل بورتر 19 نقطة وأحرز آرون جوردون 12 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة لصالح دنفر.

وتقام المباراة الثانية بين الفريقين في دنفر غدا الاثنين.

وأحرز أنطوني ديفيز أكبر عدد من النقاط لفريقه ليكرز برصيد 32 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة وقطع الكرة من المنافس أربع مرات.

وأضاف ليبرون جيمس 27 نقطة.

وفي مواجهة أخرى الليلة الماضية فاز نيويورك نيكس على ضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 111-104 في المباراة الأولى من الجولة الأولى للأدوار الإقصائية بالقسم الشرقي.

ونجح نيكس في العودة وتحقيق الفوز بعد أن أهدر تقدمه بفارق 14 نقطة في الربع الثالث.

ومن المقرر أن تقام المباراة الثانية في نيويورك أيضا غدا الاثنين.

وسجل جوش هارت 22 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة كما سجل جالين برونسون 22 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه في نيكس.

وسجل مايلز مكبرايد 21 نقطة بعد مشاركته بديلا منها 13 في الربع الثاني. وأضاف زميله الاحتياطي بويان بوجدانوفيتش 13 نقطة وأو.جيه أنونوبي 11 نقطة.

وقال توم ثيبودو مدرب نيكس “نحتاج الجميع. كانت مباراة البدلاء الليلة”.

وسجل تريسي ماكسي 33 نقطة وجويل إمبيد 29 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة لصالح سيفنتي سيكسرز. وأضاف كايل لوري 18 نقطة وكيلي أوبري 10 نقاط.

وفي مباريات أخرى أقيمت الليلة الماضية أيضا فاز مينيسوتا تيمبروولفز على ضيفه فينكس صنز 120-95 وتغلب كليفلاند كافاليرز على أورلاندو ماجيك 97-83.