نادر وله موسم واحد.. عسل المجرى الأغلى في المملكة وسعر الكيلو يصل إلى 1500 ريال

يعد عسل المجرى الأغلى في المملكة العربية السعودية، لأنه عسل نادر الوجود ذو مواسم متقطعة, ويرجع ذلك لقلة الأمطار والتغير المناخي.

وقال النحال “شوهان العزي”، إن العسل المجرى في الجبل الأسود أنواعه نادرة وأشجاره مختلفة، منها العتمة والمجرى.

وذكر في تصريحات للعربية، أن المجرى هو أغلى أنواع العسل في الجبل الأسود، حيث يتميز باللون الأبيض والقوام الكثيف.

وأشار إلى أنه يتميز كذلك يتميز بحلاوته الشديدة ورائحته النافذة, حيث يتبلور هذا العسل بعد القطاف مباشرة.

وأوضح أن العسل المجرى هو أغلى أنواع العسل في المملكة، لأنه نادر الوجود مضيفا أنه يوجد في المناطق الباردة.