نادى الهجن يختتم المرحلة التمهيدية لدوري هجان 2024 بتبوك

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اختتمت أمس, منافسات المرحلة التمهيدية لدوري هجان لعام 2024 في نسخته الثالثة، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان تبوك للهجن.

وشملت المنافسات التي يشارك من خلالها الهجانة على ظهور المطايا سباقين, الأول لفئة الزمول، والثنايا قعدان لمسافة 5 كلم, حيث حقق الهجان عزيز سلامة الحويطي المركز الأول على المطية “حرب”, وحصل الهجان خالد محمد الحويطي وعلى المطية “ظبيان” على المركز الثاني, وحل الهجان نادر خضر العطوي على المركز الثالث من خلال المطية “مياس” , وفي السباق الثاني لفئة الحيل، والثنايا بكار لمسافة 5كلم , حقق الهجان سليمان معوض الجهني على المطية “نيوم” المركز الأول, وحققت المطية “تقوى” والهجان رواف عويض الحويطي المركز الثاني, وحل الهجان عادل زيدان البلوي من خلال المطية “زعفرانة” في المركز الثالث.

ويعد هذا الحدث الرياضي مناسبة استثنائية لمحبي رياضة الهجن وعشاق السباقات، حيث انطلقت المرحلة التمهيدية للدوري في ميداني الطائف وسكاكا في 6 يناير الماضي، وامتدت إلى ميداني الصويدرة بالمدينة المنورة، والسيح في المنطقة الشرقية حيث أقيمت في الـ 13 من الشهر ذاته، ثم إلى السباق الذي أقيم في ميداني القصيم ونجران في الـ 20 من يناير الماضي، وسباق أقيم في الـ 27 من يناير الماضي بميداني حائل ورماح، وصولاً لميدان تبوك، على أن تقام المرحلة النهائية على ميدان الجنادرية بمدينة الرياض في وقت لاحق.