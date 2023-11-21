نادي إنتر ميامي الأمريكي يشارك في كأس موسم الرياض

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أعلن موسم الرياض عن اتفاقه مع نادي إنتر ميامي الأمريكي على مشاركة النادي في مباريات بطولة كأس موسم الرياض، البطولة الثلاثية التي تجمع الناديين السعوديين الهلال والنصر ونادي إنتر ميامي الأمريكي، التي ستقام مبارياتها على نظام الدوري خلال فعاليات موسم الرياض.

ومن المقرر انعقاد البطولة في الأسبوع الأول من فبراير 2024 في الرياض، في ملعب المملكة أرينا التي دشنت منطقته مؤخراً في حفل افتتاح موسم الرياض بنسخته الرابعة.

وستحظى هذه البطولة بحضور جميع نجوم الأندية المشاركة، يتقدمهم قائد نادي النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مواجهة ستكون حديث العالم، تحت وسم The Last Dance، كما ستشهد البطولة حضور نجوم نادي الهلال السعودي وصيف كأس العالم للأندية، يتقدمهم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، وأفضل لاعب في آسيا سالم الدوسري.

ورحب معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بقدوم نادي إنتر ميامي، مؤكداً أن البطولة ستشهد متابعة عالمية لما تملكه الأندية الثلاثة من أسماء نجوم عالميين، مشيراً إلى أن البطولة تأتي امتداداً للأحداث الكبيرة العالمية اللي يقدمها موسم الرياض لزواره وللعالم.