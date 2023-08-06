نادي “الأحساء” بطلاً لبطولة تبوك الخليجية الأولى لرياضة البوتشيا المفتوحه 2023م

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تحت رعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أميرِ منطقة تبوك، أختتمت مساء اليوم منافسات بطولة تبوك الخليجية الأولى لرياضة ” البوتشيا ” المفتوحة في نسختها الثانية، بمشاركة 67 لاعباً ولاعبة من مختلف الأندية الخليجية والمحلية.

وتوج نادي ذوي الأعاقة بالأحساء بكأس البطولة بعد تغلبه على وصيفه نادي ذوي الإعاقة بمنطقة تبوك والذي حل في المركز الثاني، فيما حصل نادي عُمان لذوي الإعاقة على المركز الثالث.

وحظيت ” البطولة ” التي نظمها نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة بالتعاون مع مركز المبادرات التنموية بإمارة منطقة تبوك، وإشراف فني من الاتحاد السعودي للبوتشيا” بتنافس عالي وإثارة قوية بين الأندية في سبيل تحقيق المراكز الأولى، وذلك على مدى أربعة أيام بمقر الصالة الرياضية المغلقة لجامعة تبوك، حيث تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقات الرباعية من المتوسطة إلى الشديدة، وضمت ” البطولة ” عدداً من الألعاب والمنافسات التي تسعى منطقة تبوك من خلالها إلى جعل المنطقة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج التثقيفية والتوعوية والفعاليات الرياضية والترفيهية، رغبة في تحقيق جودة الحياة لهم.

من جهة أخرى جاءت نتائج الحاصلين على تصنيفات البطولة على النحو التالي:-

في تصنيف الـBC1 حصل اللاعب عبدالعزيز الزهراني من نادي مكة لذوي الإعاقة على المركز الأول، وحصل على المركز الثاني اللاعب أحمد دومان من نادي الأحساء، في حصل اللاعب عبدالعزيز ناصر من نادي جدة على المركز الثالث،وفي تصنيف الـ BC2 حصل اللاعب محمد مرزوق من نادي تبوك لذوي الإعاقة على المركز الأول، وحصل على المركز الثاني اللاعب محمد الزهراني من نادي الرياض، في حصل اللاعب سلطان الوهيبي من نادي عمان على المركز الثالث، أما فيما يتعلق بتصنيف الـ BC3 حصلت اللاعبة لجين الثقفي من نادي الأحساء لذوي الإعاقة على المركز الأول، وحصل على المركز الثاني اللاعب زياد الجهني من نادي المدينة، في حصلت اللاعبة رحاب المجبل من نادي تبوك على المركز الثالث،وفي تصنيف الـ BC4 حصلت اللاعب محمد الزعابي من نادي عمان لذوي الإعاقة على المركز الأول، وحصل على المركز الثاني اللاعب تركي البلوي من نادي تبوك، وفي تصنيف الـ BC3 زوجي حصلت اللاعبين لجين الثقفي وعبدالعزيز المقبل من نادي الأحساء لذوي الإعاقة على المركز الأول، وحصل على المركز الثاني اللاعبين زياد الجهني ومحمد الشمري من نادي المدينة، في حصل اللاعبين رحاب المجبل ومحمد الشمري من نادي تبوك على المركز الثالث،وفي تصنيف فرق الـ BC1 و الـ BC2 حصل اللاعبين حمد دومان و أحمد الكدادي وزهراء الأبيض من نادي الأحساء لذوي الإعاقة على المركز الأول، وحصل على المركز الثاني اللاعبين خالد العفيصان وفوزي بكري وأحمد السويدان من نادي الشرقية، في حصل اللاعبين مساعد الشريف و محمد البلوي ومشاري البلوي من نادي تبوك على المركز الثالث .