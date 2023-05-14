“نادي الإبل” يكشف عن رسوم التسجيل في مهرجان جادة الإبل بتبوك

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كشفت إدارة نادي الإبل عن رسوم التسجيل للراغبين في المشاركة في مهرجان جادة الإبل بتبوك، مبينة أن رسوم التسجيل تشمل كذلك رسوم التوثيق وسحب عينات الـ DNA .

وأوضحت الإدارة أن رسوم التسجيل المكشوف الخاصة بالفحل المنتج تبلغ 10 آلاف ريال، وتشمل: الشمل والصفر والوضح والشقح والحمر والمجاهيم، كما تبلغ قيمة التسجيل المكشوف للفردي بجميع فئاته 1500 ريال.

وأضافت أن رسوم التسجيل المكشوف للجمل 30 للألوان تبلغ 10.920 ريال والمخفي 21.240 ريال، وذلك لفئات الشمل والصفر والوضح والشقح والحمر والمجاهيم، مشيرةً إلى أن التسجيل المخفي يحجب المشاركة في الشوط عن المنافسين.

ونوهت إلى أن رسوم التسجيل المكشوف لكل من 20 جملاً والفحل المنتج والفردي (حراير) تبلغ 5 آلاف ريال، إلى جانب 7.480 ريال لمسابقة الهجيج.