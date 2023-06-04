نادي الإبل يمدّد التسجيل في منافسات مهرجان “جادة الإبل” بتبوك

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أعلنَ نادي الإبل عن تمديدَ التسجيل في منافسات مهرجان “جادة الإبل” بتبوك, لتستمر حتى الثامن من شهر يونيو الجاري 2023م، عبر الرابط: https://kacf.camelclub.gov.sa، مع اشتراط حضور الإبل في محيط مهرجان جادة الإبل قبل تاريخ المشاركة بخمسة أيام.

وسبق للنادي أن أعلن عن رصد أكثر من 13 مليون ريال جوائز مهرجان جادة الإبل بمنطقة تبوك، المزمع إقامته في شهر يونيو المقبل, كما حدَّدت إدارة مهرجانات المناطق في النادي الفئات الداخلة في المنافسة بـ (الجمل 30- الفحل المنتج – فردي دق- فردي الحيران – الحراير بفردي دق وجل والجمل 20 والفحل المنتج – الهجيج 20) وبالألوان الستة، مع اشتراط الوسم والشاهد ومنع الإيجار.

وأكد مدير قطاع مهرجانات المناطق في نادي الإبل سعود بن حثلين أن النادي يهدف من المهرجات إلى إبراز القطاع وما يحمله من موروث، وإحداث حراك اقتصادي وصقل الكوادر البشرية الوطنية، وتوسيع شريحة المتعاملين، وتنشيط حركة البيع والشراء.