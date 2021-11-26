«نادي الإبل» يوجه تنبيهًا هامًا حول الزي الرسمي لمهرجان الملك عبد العزيز

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أعلن نادي الإبل، أنه بدءًا من غد الثلاثاء، لن يتم السماح بدخول رعاة الإبل عبر البوابات المخصصة إلا بالزي الرسمي،

وذلك للمشاركة في فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة.