«نادي الإبل» يوجه تنبيهًا هامًا حول الزي الرسمي لمهرجان الملك عبد العزيز نشر قبل 47 دقيقة - 12:42 مساءً, 29 نوفمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1075723 المناطق _ متابعات أعلن نادي الإبل، أنه بدءًا من غد الثلاثاء، لن يتم السماح بدخول رعاة الإبل عبر البوابات المخصصة إلا بالزي الرسمي، وذلك للمشاركة في فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة. وأوضح نادي الإبل –عبر تويتر- أن الزي الرسمي لرعاة الإبل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، يشمل التالي: ـ العضبة، وتلف على الرأس دون عقال، ويتم توفيرها من قبل إدارة المهرجان. ـ الصديري، ولونه بني غامق، ويوفر من قبل إدارة المهرجان. ـ الثوب، ويكون بلون ثوب رعاة الإبل (بني غامق) ويجب أن تكون الأكمام والرقبة سادة. ـ الحذاء، ويكون برقبة ولونه بني، ولون الشراب بنفس درجة لون الحذاء على أن يكون طويلا. يُذكر أن المهرجان ينطلق في الأول من ديسمبر المقبل، وينتهي مع انقضاء الأسبوع الأول من يناير 2022م ويشهد حراكًا واسعًا على صعيد عرض الإبل ذات السلالات النادرة والمشهورة.
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