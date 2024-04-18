“نادي الاتحاد”: تأجيل لقاء الهلال والأهلي يتعارض مع مبدأ عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص

المناطق_عمر آل قايد

علق نادي الاتحاد على قرار إدارة المسابقات في رابطة الدوري بتأجيل لقاء الأهلي والهلال الذي كان من المقرر إقامته غدًا الجمعة ضمن مباريات الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين، إلى يوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل؛ مؤكدًا أن هذا القرار يتعارض مع مبدأ عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص، وما قد يترتب على ذلك في تحديد جدول ترتيب الدوري وتحديد الأندية المشاركة في المسابقات المختلفة.

وأكد النادي أنه سَبَق أن طلَب من إدارة المسابقات تأجيل مباراته الدورية خارج أرضه مع نادي ضمك قبل كأس العالم للأندية؛ حيث لعب الفريق خمس مباريات خلال أسبوعين جميعها خارج مدينة جدة، وبالرغم من موافقة نادي ضمك إلا أن طلب النادي قوبل بالرفض؛ بحجة عدم توفر وقت في الروزنامة؛ وعليه فإن نادي الاتحاد يحث إدارة المسابقات برابطة دوري المحترفين على الحرص على التنافس العادل بين الأندية المشاركة، والالتزام بلائحة المسابقة فيما يتعلق بتأجيل وإعادة جدولة المباريات ضمن الضوابط المقرة مسبقًا ضمن اللائحة.