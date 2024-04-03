نادي البحرين يتوج بلقب بطولة أندية غرب آسيا 2024 بجدة

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حقق نادي البحرين لقب بطولة أندية غرب آسيا 2024 ، التي استضافها الاتحاد السعودي لكرة الطاولة لأول مرة في تاريخ اللعبة بعد فوزه على نادي الاتحاد السعودي بنتيجة 3-2 ، في المواجهة التي أقيمت على صالة وزارة الرياضة بجدة.

وتوج رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة الدكتور عبدالله البار ، ورئيس اتحاد غرب آسيا طارق الزعبي فريق البحرين المركز الأول محافظاً بذلك على لقبه للمره الثانية على التوالي، بعد أن تصدر المجموعة الأولى بعد فوزه على الفحيحيل الكويتي ودربنديخان العراقي، وتغلبه على السد القطري في دور الثمانية، وتجاوز نظيره سار البحريني بصعوبة في الدور نصف النهائي، وفوزه على الاتحاد في ختام المنافسة ، حيث تمكن الاتحاد من تحقيق المركز الثاني بعد أن تصدر المجموعة الثانية في الدور التمهيدي بعد فوزه على غزير اللبناني والسد القطري، وتجاوز التضامن الكويتي في دور الثمانية، وعبور قطر القطري في الدور نصف النهائي.

وعلى صعيد متصل، توج نادي عالي البحريني بالمركز الأول لفئة السيدات بعد فوزه على نادي الفتاة الكويتي في المباراة النهائية بعد اجتيازهما الدور التمهيدي، والدور نصف النهائي التي شهدت تفوق نادي عالي البحريني على حمادة الأردني، وتجاوز الفتاة الكويتي للمرأة القطري بصعوبة.