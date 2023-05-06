نادي الزيتون يحقق بطولة كأس الأندية في السباحة

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حقق نادي الزيتون كأس بطولة السباحة لأندية المنطقة الجنوبية والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية للسباحة لجميع الفئات السنية، التي استمرت يومين على مسبح مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها خلال المدة من 5- 6 مايو الجاري تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.

وجاء نادي التهامي في المركز الثاني، بينما حل نادي ضمك ثالثاً،وشهدت البطولة مشاركة 100 سباحٍ من 11 نادياً، فيما قادها تحكيمياً 21 حكماً.

وتأتي البطولة استمراراً لمنافسات الأندية وتنفيذاً لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف لرفع المعدلات التنافسية بين الأندية واكتشاف السباحين المميزين بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية.