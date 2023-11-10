نادي الصقور السعودي يكرم الفائزين في شوط (جير شاهين فرخ) بسباق الملواح

المناطق _ واس

واصل (سباق الملواح)؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، فعالياته اليوم من خلال إقامة شوط فئة (جير شاهين فرخ)، حيث شهد الشوط منافسة كبيرة بين الصقارين.

وحقق برغش بن محمد المنصوري المركز الأول والثاني، فيما جاء أرميزان بن عبدالله الدوسري في المركز الثالث، وحل عبدالهادي بن عبدالله المطيري في المركز الرابع، وجاء ثقل بن هجرس الدوسري في المركز الخامس.

وعقب السباق كرم نادي الصقور السعودي الفائزين في هذا الشوط، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 25 ألف ريال، والثاني على 15 ألف ريال، والثالث على 10 آلاف ريال، وثمانية آلاف ريال لصاحب المركز الرابع، وخمسة آلاف ريال للفائز بالمركز الخامس.

ويتواصل سباق الملواح غداً السبت، من خلال إقامة شوط (تبع جير فرخ)، ويجري سباق الملواح في ميدان “دعو” مسافة 200 متر، ويحصل الفائزون بالمراكز الخمسة الأولى على جوائز مالية يبلغ مجموعها 63 ألف ريال لكل شوط.

وينظم نادي الصقور السعودي سباق الملواح؛ بهدف تجديد إرث الصقور ورفع الوعي به وتأصيله، من خلال الأنشطة المتعلقة بهوايته، وتمكين الصقارين من ممارسة هوايتهم، لاسيما الشباب، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم في هذه الهواية، ويأتي السباق تمهيدًا لانطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته السادسة في الفترة من 28 نوفمبر إلى 14 ديسمبر المقبل، بوصفه أكبر تجمع للصقور في العالم، وبمشاركة صقارين سعوديين ودوليين يتنافسون للظفر بجوائز مالية ولقب كؤوس الملك عبدالعزيز.