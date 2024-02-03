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نادي جازان الأدبي يختتم فعاليات الملتقى الشعري الخامس

3 فبراير 2024 - 2:19 مساءً

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اختتم نادي جازان الأدبي أمس، فعاليات الملتقى الشعري الخامس، وذلك ضمن فعاليات مهرجان شتاء جازان 2024م.

 

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وتضمن اليوم الأخير تنظيم ورشتي عمل الأولى بعنوان ” مدخل إلى العروض والقافية ” والثانية بعنوان “الشعر والترجمة” ، حيث استعرض الدكتور حمادة حامد نشأة العروض وأوزان الخليل من البحور البسيطة والمركبة، والفرق بين الشعر والنثر ، وكذلك مميزات الشعر العمودي عن الشعر الحر ، فيما عرّف المهندس محمد العريشي بأهمية ودور الترجمة في نقل المعرفة والأدب بين مختلف الثقافات ، ورسالة الترجمة النبيلة في نقل المعرفة.

 

 

 

كما شهد الملتقى أمسيتين شعريتين بمشاركة شعراء وشاعرات من مختلف مناطق المملكة ، وسط تفاعل من الحضور الذين شاركوا في احتفاء نادي جازان بالشعر والشعراء عبر الملتقى الشعري.

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3 فبراير 2024 - 2:19 مساءً
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