نادي جازان الأدبي يختتم فعاليات الملتقى الشعري الخامس

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اختتم نادي جازان الأدبي أمس، فعاليات الملتقى الشعري الخامس، وذلك ضمن فعاليات مهرجان شتاء جازان 2024م.

وتضمن اليوم الأخير تنظيم ورشتي عمل الأولى بعنوان ” مدخل إلى العروض والقافية ” والثانية بعنوان “الشعر والترجمة” ، حيث استعرض الدكتور حمادة حامد نشأة العروض وأوزان الخليل من البحور البسيطة والمركبة، والفرق بين الشعر والنثر ، وكذلك مميزات الشعر العمودي عن الشعر الحر ، فيما عرّف المهندس محمد العريشي بأهمية ودور الترجمة في نقل المعرفة والأدب بين مختلف الثقافات ، ورسالة الترجمة النبيلة في نقل المعرفة.

كما شهد الملتقى أمسيتين شعريتين بمشاركة شعراء وشاعرات من مختلف مناطق المملكة ، وسط تفاعل من الحضور الذين شاركوا في احتفاء نادي جازان بالشعر والشعراء عبر الملتقى الشعري.