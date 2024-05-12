نادي جازان الأدبي ينظم ورشة عمل متخصصة عن “فن المكياج السينمائي”

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نظم نادي جازان الأدبي أمس ؛ ورشة عمل تدريبية متخصصة بعنوان ” فن المكياج السينمائي ” وذلك بقاعة الفنون بمقر النادي ، ضمن برامجه الثقافية والفنية خلال موسمه الحالي .

وقدمت المدربة خلود عيسى تعريفًا بالمكياج السينمائي الذي يُعد عالمًا فريدًا يمزج بين الإبداع والمهارة الفنية لإخراج تأثيرات بصرية مذهلة ، وكذلك التعريف باستخداماته في مجالات مثل المسرح والسينما والتلفزيون بهدف تحقيق تأثيرات خاصة، مثل تحديد الأعمار، وإخفاء التجاعيد، وتعديل لون البشرة، وتغيير الشكل، وتمثيل الندوب والجروح والإصابات، وإيجاد خدع للاقتراب من الواقع أو استكشاف عوالم الخيال الإبداعي .

واشتملت ورشة العمل على التعريف بالمواد الخام والأدوات المستخدمة في فن المكياج السينمائي، وكيفية استخدامها لإيجاد تأثيرات متنوعة وذلك حسب نوع المكياج والعمل المطلوب.