نادي ذوي الإعاقة بمحافظة جدة يشارك في الملتقى الدولي لألعاب القوى بمسقط

المناطق_جدة

يشارك نادي ذوي الإعاقة بمحافظة جدة بستة أبطال وبطلة واحدة في الملتقى الدولي لرياضة ألعاب القوى، الذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط اليوم ويستمر على مدار أربعة أيام، وتنظمه اللجنة البارالمبية العمانية.

وتتنافس في الملتقى أكثر من 20 دولة حول العالم؛ ويجمع عدداً كبيراً من اللاعبين واللاعبات القادرين على المنافسة وتحقيق إنجازات جديدة، حيث ستكون البطولة بمثابة استعداد قوي للمشاركات القارية والعالمية المقبلة التي تنتظر أبطال ألعاب القوى من ذوي الإعاقة.

وأكد المدير التنفيذي لنادي ذوي الاعاقة بجدة ورئيس بعثته في مسقط الدكتور نعيم مهدي أن النادي استعد لهذه البطولة، عبر تدريبات مكثفة ومشتركة جمعت اللاعبين الدوليين الذين سيكون لهم حضور كبير في البطولة، متوقعاً أن يعودون بميداليات متقدمة بإذن الله تضاف إلى سلسلة إنجازات النادي المتتالية، مشدداً على أن المشاركة مهمة لأنها ستكون إعداد لبعض اللاعبين المشاركين في بطولة برلين الدولية.