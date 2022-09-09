نادي سباقات الخيل يقيمُ الحفلَ الـ (35) في موسم الطائف 2022

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أقامَ نادي سباقات الخيل اليوم حفلَه الـ 35 ضمن سباقات موسم الطائف 2022 على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية، فيما تضمَّن الحفل ثمانية أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.

وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الثمانية على النحو التالي: الشوط الأول على مسافة 1400م فازت به الفرس نكاسة ابنة الفحل نورثرن آفليت لفالح بن مطلق السبيعي، وتدريب فالح السبيعي، وقيادة الخيال جيمي كاريون، فيما جاء الشوط الثاني على مسافة 1400م وفاز به الجواد كومشنر كنق ابن الفحل كومشنر لفيصل بن محمد بن عبدالهادي الجضعي، وتدريب صباح الشمري، بقيادة الخيال نواف المضياني، كما جاء الشوط الثالث على مسافة 1600م فازت به الفرس الريهجانة ابنة الفحل دبي ديستنيشن لإسطبل غنى، وتدريب بندر حمدام، بقيادة الخيال عبدالله الراشد، وجاء الشوط الرابع على مسافة 1600م فازت به الفرس انتماء ابنة الفحل النجم الثاقب لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتدريب أحمد محمود بقيادة الخيال عبدالله الفيروز،

والشوط الخامس على مسافة 1600م فاز به الجواد قولد عامر ابن الفحل عامر لإسطبل الغريبان، وتدريب فواز الغريبان بقيادة الخيال كاميلو أوسوبينا، والشوط السادس على مسافة 1600م فاز به الجواد بالستي ابن الفحل تيك تيرنز لدخيل مانع العتيبي، وتدريب بدن السبيعي، بقيادة الخيال إيدي كاسترو، والشوط السابع على مسافة 1600م فازت به الفرس جمانة الريم ابنة الفحل كليمت لإسطبل زينث، تدريب بندر حمدام، بقيادة الخيال عبدالله الراشد، والشوط الثامن على مسافة 1600م فاز به الجواد سعران الخيل ابن الفحل جيمو لوجست لبدر مشاري بن بدر بن زريبان وأبنائه، تدريب ممدوح العلي، بقيادة الخيال عبدالله المساعد.