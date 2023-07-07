نادي سباقات الخيل ينظم الحفل الـ ( 13 ) لموسم سباقات الطائف 2023‪

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نظم نادي سباقات الخيل اليوم حفله الـ ( 13 ) لموسم سباقات الطائف 2023 على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية، حيث تضمن الحفل تسعة أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.

وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط التسعة على النحو التالي:

الشوط الأول على مسافة 1200م، فاز به الجواد ساوث ارمي، للمالك فيصل بن محمد الجضعي القحطاني، وتدريبات ممدوح العلي، بقيادة الخيال نايف العنزي.

الشوط الثاني على مسافة 1200م، فازت به الفرس افنان المغترة، لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وتدريبات فهد سعد، بقيادة الخيال وجبرتو راموس.

الشوط الثالث على مسافة 1400م، فاز به الجواد مربك، للمالك حسن مفرح حسن العجمي، وتدريبات بدن السبيعي، بقيادة الخيال نايف العنزي.

الشوط الرابع على مسافة 1400م، فازت به الفرس لطيفة العاذرية، لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، وتدريبات نايف المنديل، بقيادة الخيال أصيل السرحاني.

الشوط الخامس على مسافة 1400م، فاز به الجواد شماخ الرياض، للمالك فهد محمد فهد العريني، وتدريبات عبدالله الفراج، بقيادة الخيال محمد الحبيل.

الشوط السادس على مسافة 1600م، فاز به الجواد صادع الخالدية، لإسطبلات الخالدية، وتدريبات سعد مطلق، بقيادة الخيال عبدالله العوفي.

الشوط السابع على مسافة 1600م، فازت به الفرس ريم الرياض، للمالك سلطان فيحان فيصل المنديل، وتدريبات نايف المنديل، بقيادة الخيال اصيل السرحاني.

الشوط الثامن على مسافة 1600م، فاز به الجواد انجل اوف ترافالغار، للمالك محمد مانع عيد الرويس، وتدريبات بدن السبيعي، بقيادة الخيال نايف العنزي.

الشوط التاسع على مسافة 2000م، فاز به الجواد ليث الحمى، للمالك الشريف هزاع شاكر العبدلي، وتدريبات عبدالعزيز الموسى، بقيادة الخيال نواف الفيروز.